L1 ‍: Vincent Labrune chahuté, BeIn Sports refuse de payer ‍!

Par Corentin Facy

Au contraire de DAZN, BeIn Sports n’a toujours pas validé son premier paiement auprès de la LFP pour la diffusion de la Ligue 1. Une situation qui commence à fortement irriter le président de l’instance Vincent Labrune.

A peine réélu, Vincent Labrune doit gérer un premier dossier épineux et cette fois, le problème ne vient pas de DAZN. Diffuseur principal de la Ligue 1, la plateforme de streaming anglaise a honoré son premier versement fin août… ce qui n’est pas le cas de BeIn Sports. Pour rappel, la chaîne qatarie diffuse un match de Ligue 1 par journée (le samedi à 17 heures) pour un montant de 80 ME plus 20 ME de sponsoring en faveur des clubs. Le premier versement de BeIn Sports était également attendu pour le 30 août. Mais selon les informations de L’Equipe, la chaîne dont Nasser Al-Khelaïfi est le président n’a toujours pas envoyé l’argent à la Ligue de Football Professionnel.

Le quotidien national nous apprend que BeIn Sports a écrit à Vincent Labrune le 10 septembre dernier pour rappeler que le montant offert pour un seul match de Ligue 1 était « bien supérieur » à toute autre offre et que des éclaircissements sont attendus sur certains aspects du contrat ainsi que la production. Par ailleurs, BeIn Sports n’a pas manqué de rappeler que le groupe avait été échaudé par les incidents dont il a été victime en Ligue 2, où plusieurs mouvements de manifestation ont visé les équipes de la chaîne. Vincent Labrune de son côté sait qu’il joue déjà très gros avec ce dossier alors qu’il vient d’être réélu à la présidence de la LFP.

Le paiement de BeIn Sports se fait attendre

L’ancien patron de l’OM est confiant, et espère que le paiement de BeIn interviendra rapidement, un souhait « formulé plusieurs fois », en vain pour le moment. En tout cas, il y en a un qui ne va pas rater Vincent Labrune si la situation ne s’arrange pas rapidement : Daniel Riolo. Grand opposant au président de la Ligue de Football Professionnel, le journaliste de RMC a manié l’ironie comme il sait si bien le faire pour réagir à cette information. « Bah quoi tout va bien…. 84% va gérer ça tranquille non ? » a publié sur son compte X le journaliste de l’After Foot. Du côté des clubs de Ligue 1, on espère que ce dossier se règlera au plus vite, car le paiement de BeIn Sports représente 24 % de la somme qui devait être redistribuée aux clubs le 30 août.