Barcola sauve un petit PSG avant Manchester City

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

18e journée de Ligue 1

Lens-PSG : 1-2

But Nzola (36e) pour Lens ; Fabian Ruiz (59e), Barcola (86e) pour le PSG

A quatre jours du choc européen face à Manchester City, le Paris Saint-Germain a simplement assuré l’essentiel.

Les Parisiens se sont imposés à Lens (1-2) sans la manière. Il faut dire que le leader, privé de cadres comme Marquinhos, Hakimi et Dembélé, se présentait à Bollaert avec un 3-4-3 inattendu. C’est peut-être ce qui explique cette première période décevante durant laquelle Vitinha frôlait le carton rouge pour un pied haut sur Machado. Ce sont donc les Sang et Or qui ouvraient logiquement le score grâce à Nzola (1-0, 36e) sur corner.

Donnarumma décisif

⏱️ 90+4' - VICTOIRE ! 💪✅



L’attaquant lensois pensait même doubler la mise en deuxième période, mais l’arbitre assistant avait levé son drapeau. Le PSG s’en sortait bien, d’autant que Fabian Ruiz (1-1, 59e), bien servi par Barcola, égalisait dans la foulée ou presque. Les deux équipes tentaient alors d’aller décrocher les trois points. Les gardiens Koffi et Donnarumma parvenaient à frustrer les attaquants, jusqu’au missile de Barcola (1-2, 86e) sous la barre ! Paris s’impose donc sans la manière et prend provisoirement 10 points d’avance sur l’Olympique de Marseille au classement. Mais la priorité des Parisiens est sûrement ailleurs.