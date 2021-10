ASSE-SCO : Les filets réparés, le match aura bien lieu

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Ce vendredi soir, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne reçoit le SCO Angers au Stade Geoffroy Guichard. À 22 heures et non pas à 21 heures comme prévu, sachant que le coup d'envoi de la rencontre a été retardé à cause de la colère des supporters des Verts.

Jeudi, les ultras stéphanois avaient réclamé le départ de Claude Puel avant cette rencontre contre le SCO. Mais vu qu'ils n'ont pas été écoutés par la direction de l'ASSE, les supporters ont décidé d'afficher toute leur colère au stade en marge du match Saint-Etienne - Angers. Avant la rencontre, les ultras du Kop Nord avaient prévu une grève des encouragements.

🟢 Le kop stéphanois fera grève à l'échauffement du match Saint-Etienne - Angers ► https://t.co/KysACeT2Z3 pic.twitter.com/0COMQacQJw — RMC Sport (@RMCsport) October 22, 2021

Sauf que lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse, les choses ont un peu dégénéré... Puisqu'en plus de siffler les joueurs, les supporters ont balancé de nombreux fumigènes sur la pelouse, tout en trouant les filets des deux buts du club du Forez.

Images affligeantes au stade Geoffroy Guichard où les supporters ont « craqué », c est à dire craque des fumigènes…. Match ne démarre pas…… à suivre sur @RMCsport pic.twitter.com/nkqftb89HX — JAY EDWARD (@EDWARDJAY73) October 22, 2021

Par conséquent, et vu que la sécurité des joueurs n'était pas assurée, Antony Gautier a décidé de repousser le coup d'envoi de cette rencontre de L1. De leur côté, les membres du club et de la ville ont réparé les filets et caché les brûlures sur la pelouse, dans un atelier bricolage qui débouche sur un énorme retard. Mais grâce à tout ce travail, le match va bien avoir lieu, avec un coup d'envoi donné à 22 heures. Par contre, au moindre autre problème, le match sera arrêté ont prévenu les officiels. Et il reste à savoir comment les supporters de l'ASSE vont accueillir le début du match, alors que le risque d'avoir match perdu par pénalité est réel.