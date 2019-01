ASSE-OL : Ce derby où les Lyonnais avaient l’air de « clochards »

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais, chaque confrontation a son histoire et ses anecdotes.

Tout le monde se souvient notamment de ce derby surclassé par les Gones à Geoffroy-Guichard (0-5) la saison dernière. Une rencontre marquée par la célébration polémique de Nabil Fekir. De son côté, l’ancien gardien des Verts Jérôme Alonzo se rappelle surtout son premier derby face à l’OL (1-1) le 10 novembre 1999. Ainsi que la drôle de tenue des coéquipiers de Philippe Violeau.

« Il y a l'anecdote des shorts, a raconté le consultant de la chaîne L’Equipe. On était en short blanc et Lyon aussi, normalement. Et l'arbitre dit à Lyon : "pas question, vous ne jouez pas en short blanc." Alors les Lyonnais disent : "vous êtes gentils mais on ne vas pas jouer en slip..." Et à l'époque, on avait des shorts d'entraînement noirs. Mais c'était des bermudas ! »

Alonzo se moque des Lyonnais

« Donc on a filé onze bermudas noirs aux joueurs de Lyon, avec écrit "Asics". Donc ils ont coupé nos shorts d'entraînement. Après, on avait les shorts d'entraînement qui étaient niqués. Les Lyonnais avaient leur belle tenue, mais avec leurs shorts noirs pourris, coupés comme des clochards. C'était très drôle », s’est souvenu Alonzo, sans doute décontracté par cette curieuse anecdote.