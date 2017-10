ASSE-OL : Caïazzo fait la morale à Aulas avant le derby

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

A l’approche du match forcément toujours très attendu entre Saint-Etienne et Lyon, qui aura lieu le dimanche 5 novembre 2017, Bernard Caïazzo a inévitablement été interrogé sur son voisin et rival lyonnais. Le dirigeant stéphanois a expliqué sa stratégie de ne pas trop communiquer et de rester zen à l’approche de ce match qui ravive toujours les tensions. Au micro d’Europe 1, le président du conseil de surveillance des Verts s’est laissé aller à une petite vanne sur Jean-Michel Aulas, avant d’évoquer plus sérieusement l’activité médiatique du président lyonnais, qu’il juge bien trop importante et surtout dangereuse.

« Il nous empoisonne la vie sans arrêt ! (sourire). Je ne lis pas les interviews de Jean-Michel Aulas. Je n’y prête pas beaucoup d’attention. On a un derby qui approche le 5 novembre, quand on commence à s’en approcher je laisse courir énormément. Je ne m’exprime jamais sur Jean-Michel Aulas et Lyon car à chaque fois on va vous dire, "oui mais vous êtes les rivaux, vous êtes l’ennemi", donc j’évite, et pour protéger les derbies aussi. Ce n’est pas une bonne chose vis-à-vis des enfants. Je ne le déteste pas, je lui reconnais des qualités mais je préfère toujours ne pas prendre parti. Le football doit rester sur le terrain », a expliqué Bernard Caïazzo, qui n’a de toute façon pas grand-chose à reprocher directement au président de l’OL à propos du derby, Jean-Michel Aulas préférant largement consacrer son temps de parole aux moyens financiers du PSG plutôt que sur la rivalité avec Saint-Etienne.