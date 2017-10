Amiens - Lille : La LFP fait des annonces au lendemain de l'accident

Dans : Ligue 1, LOSC, ASC.

Au lendemain du grave accident intervenu lors du match Amiens-Lille, la Ligue de Football Professionnel a publié ce dimanche midi un communiqué afin de faire le point sur la situation et sur les événements à venir.

« La Présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour et le Directeur Général Exécutif Didier Quillot se sont rendus au chevet des six personnes encore hospitalisées ce matin au CHU d'Amiens suite à l'accident survenu lors de la rencontre Amiens/Lille. Après une nuit d'hospitalisation, les six personnes (cinq supporters du LOSC et un stadier) sont dans un état rassurant et pourront rentrer chez elles dans la journée. A l'issue de cette visite, les dirigeants de la Ligue ont salué le courage et l'état d'esprit positif des six personnes hospitalisées et remercié les services du CHU d'Amiens qui ont fait preuve d'une grande réactivité, d'attention et d'un grand professionnalisme avec les blessés. La LFP rappelle qu'une enquête a été ouverte par le Procureur de la République d'Amiens. La LFP collaborera pleinement dans ce dossier pour établir les responsabilités de chacun. Dès jeudi, la Commission de Discipline de la LFP ouvrira une instruction », prévient la Ligue de Football Professionnel, laquelle va devoir déjà déterminer si le match entre les deux clubs sera joué, ou pas.