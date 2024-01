A 9 contre 11, Monaco frustre un OM maladroit

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 19e journée

Orange Vélodrome

OM-Monaco 2-2

Buts : Aubameyang (38e), Balerdi (50e) pour l’OM ; Ben Yedder (7e), Akliouche (45e+4) pour Monaco

Exclusions : Maripan (11e), Zakaria (87e) pour Monaco

Malgré une supériorité numérique puis une double supériorité numérique, l'OM n'a pas su battre Monaco au Vélodrome. Un nul 2-2, bien fâcheux pour les Marseillais dans la course à la C1.

Après son faux pas contre Strasbourg et son élimination en coupe à Rennes, l'OM devait obligatoirement se reprendre contre Monaco. Néanmoins, les affaires marseillaises étaient mal engagées puisque Ben Yedder, trouvé en profondeur, ouvrait le score d'une belle demi-volée. Monaco était bien parti mais Maripan laissait ses coéquipiers à 10. Le Chilien faisait légèrement tomber Vitinha, parti vers le but. Une annihilation d'occasion de but sanctionnée par un rouge direct. Cela donnait des ailes à l'OM qui prenait le match en main. L'égalisation arrivait enfin après une reprise de Vitinha sur le poteau, reprise dans les 6 mètres par Aubameyang. La VAR accordait le but car le Gabonais était en position licite. Ce but devait lancer l'OM mais Monaco était très réaliste. Juste avant le repos, Akliouche concluait un contre d'une frappe croisée pour permettre à l'ASM de mener 2-1.

10 - Marseille est la 6e équipe contre laquelle Wissam Ben Yedder a inscrit au moins 10 buts dans sa carrière toutes compétitions confondues, après Nice (12), Lyon et Rennes (11 chacun) ainsi que Montpellier et Reims (10 chacun). Habitude. #OMASM pic.twitter.com/V1URTKaIPJ — OptaJean (@OptaJean) January 27, 2024

Si Balerdi égalisait dès le retour des vestiaires d'une belle frappe des 25 mètres, l'OM gâchait beaucoup en seconde période. Les Phocéens dominaient mais Kohn s'interposait devant Aubameyang et surtout Vitinha peinait à cadrer ses frappes. Il envoyait le ballon au-dessus en bonne position (71e) mais le pire était pour les arrêts de jeu où il ratait le but de la gagne seul devant le but. L'OM a même évolué à 11 contre 9 après l'exclusion de Zakaria, sans succès. L'OM et Monaco se quittent sur un 2-2 qui arrange plus l'ASM. Quatrième, le club du Rocher conserve 5 points d'avance sur l'OM, sixième.