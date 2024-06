500 ME pour la Ligue 1, Philippe Diallo annonce la victoire de Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La LFP est dans une situation critique concernant les droits TV de Ligue 1. Vincent Labrune n'en réclamerait plus que 500 millions d'euros, contre un milliard d'euros au départ. Un revirement forcé par les chaines de TV selon Philippe Diallo.

Difficile de nier que la LFP est dans une situation d'échec sur la question des droits TV. L'heure est même grave puisque les clubs de Ligue 1 n'ont toujours pas de revenus assurés pour la saison prochaine. Vincent Labrune est pointé du doigt pour sa stratégie infructueuse. Le patron de la Ligue avait annoncé viser le milliard d'euros dès octobre dernier mais il n'a jamais pu approcher cette somme. Il n'a pas convaincu beIN Sports et DAZN de mettre suffisamment d'argent sur la table. Surtout, il n'a pas su calmer la vengeance de Canal+. Toujours confiant lors de ses apparitions publiques, Vincent Labrune l'est beaucoup moins en privé.

500 ME pour la L1, c'est la loi du marché

Ces derniers jours, L'Equipe révélait que Vincent Labrune était prêt à ne demander que 500 millions d'euros de droits TV pour la Ligue 1. Une somme bien loin de ses ambitions récemment affichées. Auditionné par le Sénat sur la financiarisation du football français ce mercredi, Philippe Diallo a analysé cette nouvelle somme d'appel. Pour le président de la FFF, elle ne résulte pas des envies de Vincent Labrune. La LFP viserait encore une somme supérieure à ces 500 millions d'euros. Malheureusement, les groupes audiovisuels comme Canal+ sont en réelle position de force désormais.

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, était auditionné ce mercredi au Sénat. Il a été questionné sur le dossier brûlant des droits TV et ses conséquences redoutées par les clubs de Ligue 1.https://t.co/3zbWPWzsd7 — RMC Sport (@RMCsport) June 12, 2024

« Ses propos n’ont peut-être pas été très bien compris, ou peut-être pas très bien relayés. Il me semble qu’il a indiqué que ces 500 millions, qui ont été relayés par la presse, sont la valorisation faite par un certain nombre de diffuseurs. Et l’un des principaux est Canal +, qui a donné cette valorisation. Mais ce n’est pas l’objectif de la Ligue, qui a fixé d’autres objectifs plus importants. Les 500 millions qui sont évoqués là, d’autres diffuseurs, il y a déjà plusieurs mois, ont offert cette somme-là, qui a été refusée à l’époque par la Ligue. L’objectif de la Ligue est plus important. Simplement, c’est la traduction aujourd’hui de diffuseurs qui estiment que le championnat est dans ce niveau de valorisation. Les droits sont d’abord faits par le marché, la concurrence fait la valeur », a indiqué le boss du football français.

Autant dire que la bataille menée par Vincent Labrune est perdue et que les clubs de Ligue 1 peuvent craindre pour leur avenir à court terme. Philippe Diallo n'a pas caché ses inquiétudes, n'hésitant pas à évoquer lors de cette audition la menace de possibles « dépôts de bilan » pour certains clubs français.