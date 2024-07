25 euros pour toute la Ligue 1, DAZN et Beinsports frappent fort ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Un accord total a été trouvé entre DAZN, BeInSports et la LFP pour les droits TV de la Ligue 1. La LFP a d’ailleurs convoqué ce mercredi un conseil d’administration pour finaliser les négociations.

Cette fois, c’est la fin officielle de l’interminable feuilleton des droits TV de la Ligue 1. Ce mercredi soir, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel va acter la vente des droits télévisuels pour la période 2024-2029 à DAZN et à BeInSports. Le groupe britannique va récupérer 8 matchs de Ligue 1 par week-end contre 400 millions d’euros par an tandis que la chaîne qatari va débourser 100 millions d’euros pour une affiche par week-end, la plus belle une semaine sur deux. À en croire les informations de RMC, une ultime négociation a néanmoins eu lieu entre la LFP et BeInSports puisque le président de l’instance Vincent Labrune a tenté un coup de poker auprès du diffuseur qatari en essayant de le convaincre de soumettre une proposition supérieure sur le plan financier.

💣💣💣 INFO @RMCsport : accord total sur les droits télévisés de la Ligue 1 entre la LFP, BeIN Sports et DAZN. L'instance a tenté ces derniers jours de mettre la pression sur le média qatari pour qu'il enrichisse plus. Sans succès. FIN DU FEUILLETON !#RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 31, 2024

Refus catégorique de BeInSports, qui s’en est tenu à son plan initial, à savoir de payer 100 millions d’euros pour diffuser un match par week-end. Dans le détail, RMC nous apprend que la chaîne paiera exactement 80 millions d’euros + 20 millions d’euros de droits de sponsoring. Ce mercredi, le conseil d’administration de la LFP va définitivement entériner ce deal et il sera ensuite temps pour BeInSports mais surtout pour DAZN de fixer un prix d'abonnement et d’avancer sur sa distribution. Et à priori, les deux diffuseurs n'iront pas du tout vers les 50 euros dont tout le monde parlait il y a encore quelques semaines.

Arthur Perrot, journaliste en charge du dossier, précise que DAZN a décidé de faire un gros effort en proposant un abonnement à 10 euros par mois en cas d'abonnement annuel pour 8 matchs sur 9, ou 15 euros par mois si vous optez pour le paiement mensuel sans engagement. Des chiffres encore à confirmer. Pour Beinsports, ce sera plus cher pour l'uniquement match proposé chaque journée. Le média qatari ajoutera 15 euros par mois pour cette seule affiche, de quoi forcément faire réfléchir, même si on se doute bien que le PSG, l'OM et l'OL vont truster ce match unique tout au long de la saison et que les supporters de ces clubs ne voudront pas manquer la moindre rencontre. Globalement, on pourrait donc avoir 30 euros par mois au maximum pour suivre la totalité de la Ligue 1, ce qui est relativement raisonnable comparé au marché européen des droits TV