Droits TV ‍: DAZN et Amazon, un accord secret bientôt dévoilé ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Nouveau diffuseur de la Ligue 1, DAZN va proposer huit matchs du championnat de France chaque week-end. Mais à trois semaines de la reprise, le flou est total quant au prix et à la distribution de la chaîne.

L’interminable feuilleton des droits TV de la Ligue 1 a trouvé son épilogue il y a quelques jours et c’est DAZN qui a récupéré la plus grosse part du gâteau. Le groupe britannique fait son entrée dans le paysage audiovisuel français par la grande porte avec la diffusion de huit matchs par journée, contre un seul pour Bein Sports. DAZN va payer 400 millions d’euros par an à la Ligue de Football Professionnel pour cela, mais le prix ainsi que la distribution de la chaîne est encore un mystère. Au sujet des tarifs qui seront appliqués, les amateurs de Ligue 1 ont tout entendu ces dernières semaines, de 40 à 25 euros par mois, et aucune officialisation n’est pour l’instant intervenue, bien que la Ligue 1 reprenne dans moins de trois semaines.

Droits TV : Un prix imbattable, DAZN n'a pas le choix https://t.co/jCMIc01BmW — Foot01.com (@Foot01_com) July 29, 2024

La distribution de DAZN est un autre mystère. Comment suivre le « Netflix du sport » ? Via une application dédiée, Canal+, un autre opérateur, le flou est encore épais. Les dirigeants du groupe britannique sont actuellement en discussions avec de nombreux opérateurs et distributeurs afin d’atteindre un maximum de cibles et faire gonfler rapidement son nombre d’abonnés. Parmi les distributeurs potentiels de DAZN à l’avenir, on y retrouve Amazon. Ex-diffuseur de la Ligue 1 via Prime Video, le géant du e-commerce pourrait bien être associé à DAZN selon @anael_tw, spécialiste des médias sur X.

DAZN distribué sur Prime Video ?

« Il semblerait que DAZN soit en approche sur Prime Video » a-t-il publié, avant de rappeler que dans certains pays, les deux groupes sont déjà liés. Il ne serait donc pas étonnant que DAZN soit accessible via Prime Video pour suivre la Ligue 1 dans les semaines à venir. La question est maintenant de savoir à quel prix. Car il ne faut pas s’y méprendre, les abonnés à Prime Video devront rajouter un supplément pour avoir accès au diffuseur de la Ligue 1, même en passant via l’application du géant Amazon. Alors que le championnat de France s’apprête à reprendre ses droits, il serait tout de même temps d’en savoir plus. Une situation inquiétante, surtout quand on ajoute à cela que Bein Sports n’a toujours pas officiellement trouvé d'accord avec la LFP pour le règlement des 100 millions d’euros par an, alors que la chaîne qatarie doit diffuser un match de Ligue 1 chaque week-end.