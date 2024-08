JO ‍: Le Maroc et l’Espagne cartonnent et prennent rendez-vous

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Le Maroc n’a pas fait dans le détail pour ouvrir le bal des quarts de finale, en s’imposant 4-0 face aux Etats-Unis au terme d’une démonstration. L’Espagne a aussi fait parler la poudre en s’imposant 3-0 contre le Japon, avec un doublé du barcelonais Firmin Lopez.

Les deux équipes s’affronteront en demi-finale du tournoi olympique, le lundi 5 août au Stade Vélodrome de Marseille.

Les deux autres quarts de finale mettront aux prises le Paraguay et l’Egypte, et la France et l’Argentine pour finir ce soir.