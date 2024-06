JO 2024 ‍: Lacazette, mais pas de Mbappé avec la France ‍!

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

A moins de deux mois des Jeux Olympiques de Paris, Thierry Henry a dévoilé ce lundi la pré-liste des 25 joueurs convoqués pour défendre les couleurs de la France dans ce tournoi. La liste finale sera envoyée début juillet.

Il y avait du suspense ce lundi au siège de la FFF avant l'officialisation par le sélectionneur national de son groupe (supposé) pour les JO de Paris. En effet, les clubs ayant le droit de s'opposer à la convocation de leurs joueurs pour ce tournoi olympique, qui n'est pas une date FIFA, Thierry Henry n'a pas totalement les mains libres. Les joueurs se retrouveront le 16 juin prochain à Clairefontaine pour la préparation de cette compétition avant que la liste officielle soit adressée à la FIFA le 3 juillet prochain et le 5 juillet au Comité International Olympique. « C’est la liste du moment, elle peut évoluer, car les clubs peuvent dire oui ou non. Je remercie les clubs qui ont dit oui…Cette liste peut évoluer et elle évoluera », a précisé Thierry Henry avait d'annonce sa pré-liste. Le sélectionneur a notamment spécifié qu'un joueur de plus de 23 ans allait probablement venir dans cette liste, et que d'autres allaient en sortir en fonction des décisions des clubs. Concernant Kylian Mbappé, le coach français a reconnu qu'il n'avait pas tiré un trait sur la présence de l'attaquant, mais qu'il devait s'en tenir à la réalité, à savoir que le Real Madrid avait été très direct au moment de répondre à sa demande.

Liste de l'équipe de France Olympique

Gardiens de but : Chevalier, Nkambadio, Restes, Risser

Défenseurs : Diaité, Estènve, Locko, Lukeba, Sildillia, Truffert, Yoro

Milieux de terrain : Akliouche, Chotard, Doué, Koné, Millot, Khephren Thuram, Ugochukwu, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Kalimuendo, Lacazette, Mateta, Olise, Tel