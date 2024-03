Un maillot spécial Tintin, la Belgique ose

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Sur le point de présenter ses nouveaux maillots, la Belgique disputera l’Euro 2024 avec une tenue particulière. Les Diables Rouges, en plus de leur tunique rouge habituelle, porteront un ensemble en l’hommage de l’auteur Hergé et de son célèbre personnage Tintin.

Près de trois mois avant le coup d’envoi de l’Euro 2024, les rumeurs se multiplient. Beaucoup d’internautes sont déjà tombés sur des fuites concernant le futur maillot de l’équipe de France. De son côté, la Belgique mettra fin au suspense dès ce jeudi 14 mars. Avant la prochaine trêve internationale, durant laquelle ils disputeront des matchs amicaux face à l’Irlande et l’Angleterre (23 et 26 mars), les Diables Rouges présenteront notamment une tenue particulière. Pour cette révélation, le musée Hergé à Louvain-la-Neuve n’a pas été choisi un hasard.

Pour l'euro 2024, la Belgique portera un maillot extérieur en hommage à Tintin 🇧🇪#football #BD #tintin pic.twitter.com/R3ColJ2EZy — Ecrire le sport (@Ecrirelesport) March 10, 2024

L’un des maillots de la Belgique rendra effectivement hommage à l’auteur de bande dessinée belge et à son célèbre personnage Tintin. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne évolueront avec un haut bleu ciel, ainsi qu'un col blanc rappelant le pull du jeune reporter. Pour compléter la tenue, les hommes de Domenico Tedesco lui emprunteront également la couleur marron pour leur short. Le tout accompagné de chaussettes blanches. Reste à savoir si cet ensemble en hommage à Tintin portera chance à la Belgique.

La Belgique en quête d'un premier sacre

Rappelons que les Belges, stoppés par l’Italie (2-1) en quarts de finale lors de l’édition précédente en 2021, n’ont jamais remporté l’Euro dans leur histoire. La sélection de l’attaquant Romelu Lukaku fera néanmoins partie des favoris. Et portera toujours ses couleurs habituelles sur le maillot principal qui sera également dévoilé cette semaine. Ces tuniques accompagneront la Belgique lors d’une phase de groupes a priori abordable avec des matchs contre la Slovaquie et la Roumanie. Tandis que le troisième adversaire sera le vainqueur d’un barrage entre la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine, Israël et l’Islande.