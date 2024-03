TV ‍: M6 rafle deux Coupes du monde et fait une promesse

Dans : Foot Mondial.

Les fans de football doivent s’y préparer, les deux prochaines Coupes du monde ne seront pas à vivre sur TF1 mais sur M6 qui diffusera les 54 meilleures affiches du Mondial 2026 et 2030.

Ces dernières années, les supporters de l’Equipe de France ont jonglé entre deux chaînes pour suivre les exploits de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. En effet, les droits TV des grandes compétitions internationales ont souvent été partagés entre TF1 et M6. La première chaîne présentait un atout de taille pour avoir les faveurs des téléspectateurs avec son binôme très apprécié composé de Bixente Lizarazu et de Grégoire Margotton. Mais en 2026 et en 2030, les Coupes du monde seront uniquement à vivre sur M6. Et pour cause, la première chaîne de France a tenté de la jouer en solo en récupérant les droits TV des plus belles affiches sans partager avec une autre chaîne, mais le pari a été perdu puisque M6 s’est montré plus généreuse.

Sur l’antenne de RTL, le patron de la chaîne Nicolas de Tavernost a confirmé que les deux prochains Mondiaux, du moins les 54 meilleurs matchs, seront à suivre sur M6 en faisant la promesse que tout sera gratuit. « Ces deux Coupes du monde seront diffusées en accès gratuit sur M6. On verra 54 des meilleures affiches sur l'ensemble des compétitions qui comportent chacune 102 matchs » a indiqué le président du directoire du Groupe M6, qui a par ailleurs rassuré sur les horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 malgré le décalage horaire avec les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. « Les matchs choisis seront à des horaires plutôt agréables : 18h, 21h, 22h. Il y aura quelques matchs à 3 heures du matin mais ce n'est pas forcément ceux qu'on va choisir » a-t-il indiqué avant de revenir sur les coulisses de cette acquisition de droits.

M6 fait la promesse d'un 100 % gratuit

« Nous avions l'habitude d'aller sur les grandes compétitions ensemble avec la première chaîne (TF1, ndlr), notamment sur l'Euro 2024 où nous sommes en partage avec TF1, nous avons chacun la moitié de la compétition. Mais notre concurrent n'a pas souhaité poursuivre ce partage, c'est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités, pour avoir pour la première fois l'intégralité et l'exclusivité des matchs en clair » a fait savoir Nicolas de Tavernost. M6 a maintenant un peu de temps pour peaufiner son équipe de commentateurs, de journalistes et de consultants pour cet évènement planétaire. Actuellement, c’est le duo composé de Xavier Domergue et de Jean-Marc Ferreri qui officie, notamment en Europa League. Selon plusieurs sources, c'est Beinsport qui devrait obtenir 100% des droits en crypté, comme cela avait été le cas en 2018 et 2022.