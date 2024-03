Robinho et Dani Alves, le Brésil les assassine

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le football brésilien a du mal à exister sur la scène internationale depuis quelques années. Pour ne rien arranger, d'anciennes gloires de la sélection auriverde entachent l'image de la Seleçao.

Le Brésil est récemment reparti sur un nouveau cycle. La génération de joueurs actuelle n'est plus aussi séduisante qu'auparavant et il faudra certainement manger son pain noir encore quelque temps pour les fans et observateurs de la Seleçao. Pour ne rien arranger, la sélection brésilienne a dû constater avec dégoût les condamnations pour abus sexuels de Robinho et Dani Alves. La Fédération Brésilienne attendait d'ailleurs les condamnations définitives des deux anciens footballeurs pour s'exprimer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le communiqué a le mérite d'être clair envers les deux concernés.

Dani Alves et Robinho, le Brésil a honte

As condenações definitivas dos jogadores Robson de Souza e Daniel Alves colocam um ponto final em um dos capítulos mais nefastos do futebol brasileiro.



Os dois casos, que envolvem jogadores que foram estrelas da Seleção Brasileira de Futebol, um dos maiores ícones culturais do… — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 22, 2024

Dans un long post publié sur X, la CBF ne mâche pas ses mots envers Robinho et Dani Alves, déplorant le fait que ces joueurs aient fait honte à tout un pays. « Les condamnations définitives des joueurs Robson de Souza et Daniel Alves mettent fin à l'un des chapitres les plus néfastes du football brésilien. Les deux affaires, qui concernent des joueurs vedettes de l'équipe brésilienne de football, l'une des plus grandes icônes culturelles de notre pays, ne pouvaient qu'aboutir à la condamnation des deux coupables. Il est essentiel que l’attitude courageuse des victimes incite de plus en plus de femmes à ne pas rester silencieuses face à des barbaries de cet ordre. Plus encore : dans un environnement où prévaut le machisme, nous, les hommes, devons être en première ligne pour lutter non seulement contre les violences sexuelles, mais contre toutes les formes de violence. La CBF, tous ses dirigeants et le comité technique de l'équipe nationale brésilienne expriment leur solidarité avec les victimes brutales des deux crimes commis par les anciens joueurs ». Sur sa lancée, la Fédération Brésilienne rappellera aussi tous ses engagements pris pour lutter contre les violences sexuelles ou encore le racisme. Les choses sont désormais claires, Robinho et Dani Alves ne sont plus des légendes et feront toujours honte au pays du football.