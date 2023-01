Roberto Martinez envoie déjà un message clair à Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Roberto Martinez a officiellement été intronisé comme nouvel entraineur du Portugal ce lundi. L'ancien coach de la Belgique ne ferme pas encore la porte à Cristiano Ronaldo.

Le Portugal aura une nouvelle fois déçu en Coupe du monde lors de l'édition 2022 au Qatar. Une élimination très problématique en quarts de finale face au Maroc. A tel point que Fernando Santos a été démis de ses fonctions. Et les dirigeants lusitaniens n'ont pas mis beaucoup de temps pour le remplacer. Roberto Martinez, lui aussi limogé par la Belgique, sera le nouvel homme fort du Portugal. Présenté ce lundi à la presse, l'Espagnol a bien évidemment été questionné sur le nouveau projet portugais mais également sur Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or, parti en Arabie saoudite, n'est pas encore hors course pour revenir en sélection.

Cristiano Ronaldo, Martinez ne ferme pas la porte

🇵🇹 ¿Cuenta Roberto Martínez con Cristiano Ronaldo? Atentos a su respuesta: pic.twitter.com/TiMG8gt0Rg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2023

En effet, Roberto Martinez s'est voulu très prudent sur le sujet, annonçant vouloir une discussion avec Cristiano Ronaldo. « Ronaldo ? Je veux contacter et parler avec les 26 joueurs qui ont participé à la Coupe du monde. Il mérite qu’on lui parle et qu’on le respecte. Je ne suis pas un entraîneur qui prend des décisions hâtives. Je veux rencontrer tout le monde. Cristiano fait partie de cette liste. Il a passé 19 ans avec l'équipe nationale et mérite le respect. Nous allons donner une opportunité à tous les joueurs… Cristiano est l'un d'entre eux », a notamment indiqué Roberto Martinez, qui devrait donc donner de l'espoir aux fans de CR7 qui souhaitent toujours voir leur idole représenter le Portugal. Car un Euro arrive à grands pas et aura lieu en 2024 en Allemagne. Peut-être une nouvelle opportunité pour Ronaldo de marquer l'histoire, alors que son plus grand rival, Leo Messi, vient lui de soulever la Coupe du monde avec l'Argentine. Le prochain match de la sélection lusitanienne sera le 23 mars prochain face au Liechtenstein dans le cadre du début des qualifications pour l'Euro 2024. On en saura plus d'ici-là.