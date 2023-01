Cristiano Ronaldo s’installe et réserve 17 chambres d’hôtel

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo a été accueilli en Arabie saoudite comme il se doit. Le Portugais s'est d'ailleurs installé dans un hôtel immense.

La venue de Cristiano Ronaldo a Al Nassr continue de faire pas mal parler les fans et observateurs de football. La fin de carrière du Portugais en déçoit certains, même si CR7 compte bien tout donner pour faire gagner son nouveau club et faire progresser le football en Arabie saoudite. Avant de faire ses grands débuts avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo s'installe peu à peu dans sa nouvelle vie et nouvelle ville. Car pour signer en Arabie saoudite, CR7 et ses représentants ont demandé quelques garanties et avantages non-négligeables. Parmi elles, on peut citer une résidence provisoire des plus extravagantes.

Cristiano Ronaldo aux petits oignons à Riyad

Cristiano Ronaldo's first home in Saudi Arabia has 17 rooms and costs £250,000 a month. He reportedly staying at Four Seasons Hotel in Riyadh. pic.twitter.com/arylfKCY15 — The Millionaire Bull (@TheMillionBull) January 8, 2023

Selon les informations des tabloïds anglais qui ont mené l'enquête, Cristiano Ronaldo est un des mieux lotis de Riyad. Dans son nouveau lieu de résidence, il a notamment la meilleure vue de toute la ville au sein du Four Seasons hotel au Kingdom Center, l'un des plus grands buildings du pays. Concernant son espace vital, l'ancien joueur du Real Madrid pourra compter sur l'une des plus belles suites de la capitale saoudienne, alors que sa famille, ses amis et sa sécurité pourront eux occuper 16 autres suites. Prix moyen pour une nuit dans une suite de ce type : plus de 3700 euros. Avant de trouver une propriété à lui dans le futur, il est estimé que Ronaldo déboursera plus de 280 000 euros pour ses différentes locations. En plus d'une vue et d'un environnement incroyables, CR7 pourra aussi déguster les meilleurs plats en provenance de Chine, du Japon, d'Inde ou encore du Moyen-Orient. En plus de cela, lui et ses proches pourront bénéficier de soins particuliers pendant leur séjour. Tout pour mettre Cristiano Ronaldo dans les meilleures conditions, alors que le Portugais pourrait faire ses débuts en Arabie saoudite face au PSG lors d'un match amical qui sera organisé le 19 janvier.