RMC Sport achète les matchs de Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Le championnat saoudien, nouvel Eldorado avec la signature de Cristiano Ronaldo. En tout cas, c'est une première, les matchs seront diffusés en France à partir de ce dimanche.

Pour son premier match en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo n’a pas déçu en inscrivant un doublé face au PSG, dans une rencontre exhibition qui a mis un terme à une folle semaine dans le Royaume. En effet, la Supercoupe d’Espagne, puis d’Italie, ont eu lieu précédemment, pour un lieu qui devient désormais régulièrement visité par les grands clubs européens, dans des compétitions officielles ou des rencontres amicales. Et l’impact du football saoudien va encore augmenter puisque ce sont désormais les matchs du championnat national qui vont être diffusés partout en Europe. Plusieurs pays ont récupéré les droits, depuis que Cristiano Ronaldo a signé à Al-Nassr.

C’est désormais le cas en France, puisque RMC a annoncé avoir racheté les matchs du championnat saoudien. Une première en France bien évidemment. La rencontre de la formation de Cristiano Ronaldo sera diffusée RMC Sport et Twitch ce dimanche. La formation de Rudi Garcia et Luiz Gustavo notamment recevra Al-Ettifaq, avec l’objectif de récupérer la première place du classement. Un match qui aura lieu à 18h30, et qui devrait donner une petite indication du coup de projecteur du championnat d’Arabie Saoudite en France désormais. L’arrivée du quintuple Ballon d’Or a en tout cas changé la donne, même si pour le moment rien n’a filtré au sujet du montant versé pour diffuser les rencontres de la Ligue saoudienne.