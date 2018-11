Retraite : Cette fois, c'est fini, Didier Drogba stoppe sa carrière

Dans : Foot Mondial, OM.

Après une dernière pige en D2 américaine du côté de Phoenix, Didier Drogba avait laissé planer le doute, évoquant plusieurs projets en discussions pour son avenir. Mais à 40 ans, l’attaquant ivoirien a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière et raccrochait donc après avoir marqué de sa présence le football européen sous les maillots de l’OM, de Chelsea puis de Galatasaray. Le buteur révélé au Mans puis à Guingamp a confirmé sa décision sur les réseaux sociaux, dans un message destiné à tous ses suiveurs.

« Si quelqu’un vous dit que vos rêves sont trop grands, acquiescez et travaillez plus dur et plus intelligemment pour qu’ils deviennent réalité. J’aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j’ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial. Un grand merci du fond du cœur à toute ma famille. À mon staff personnel, merci de m’avoir supporté tout au long de cette carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments. En attendant de démarrer le prochain chapitre et en espérant que Dieu vous bénisse autant qu’il l’a fait pour ma carrière de footballeur », a fait savoir un Didier Drogba qui a promis qu’il rebondirait vite avec de nombreux projets en discussions. La preuve que l’Ivoirien, deux fois Ballon d’Or africain, n’est jamais fatigué.