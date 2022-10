OL : Aouar en équipe d'Algérie, c'est signé Belmadi

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Redevenu un titulaire à l'OL sous Laurent Blanc, Houssem Aouar va sans doute reprendre sa carrière internationale. Pas en Equipe de France, avec laquelle il a connu une seule sélection en 2020, mais plutôt avec l'Algérie qu'il va bientôt rejoindre.

Si certains supporters lyonnais étaient contents du départ de Peter Bosz, un joueur de l'OL l'était tout autant. Houssem Aouar a vécu les dernières semaines du Néerlandais depuis le banc de touche, étant placardisé dès la reprise. Heureusement, ce n'est plus le cas avec Laurent Blanc qui compte sur lui. Aouar le lui rend bien avec de belles performances en 10 et même un but à Montpellier samedi dernier. De quoi relancer sa carrière en club en attendant de lancer définitivement sa carrière internationale. Cette dernière va connaître un changement radical en novembre prochain.

Aouar en équipe d'Algérie, la réponse est oui !

En effet, selon le média Al Araby, Houssem Aouar va devenir international algérien lors du prochain rassemblement prévu en novembre prochain. Le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a récemment contacté par téléphone le milieu de l'OL pour savoir si le joueur comptait jouer pour l'Algérie. Aouar a répondu positivement aux demandes du sélectionneur. Il sera présent pour affronter la Suède en match amical, possiblement au Havre.

Houssem Aouar et Yacine Adli seront convoqués pour la première fois avec l'Algérie le mois prochain. 🇩🇿



(@LGDFennec) pic.twitter.com/9uQSE3GR47 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 15, 2022

Un choix qui clôture la carrière internationale d'Aouar en Equipe de France. Celle-ci aura été très brève. Le Lyonnais n'a connu qu'une sélection avec les Bleus, c'était en novembre 2020 lors d'un match amical contre l'Ukraine. Il avait joué près d'une heure avant d'être remplacé par Antoine Griezmann. Depuis, Didier Deschamps ne l'avait pas rappelé pour d'autres rencontres et surtout pour aucun match de compétition. Cela lui permet de porter les couleurs du pays de ses parents sans problème et ainsi peut-être devenir le nouveau lyonnais à être un international régulier.