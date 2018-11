Officiel : Gignac clame son amour pour les Tigres et le prouve

Dans : Foot Mondial, OM.

Arrivé à la surprise générale dans le championnat du Mexique avant l’Euro 2016 dont il a failli être le héros, André-Pierre Gignac s’éclate chez les Tigres. Le buteur français a ainsi joint la parole aux actes en prolongeant son contrat pour le club de Monterrey, avec qui il est désormais lié jusqu’en 2021. A 32 ans, l’ancien buteur de l’OM s’est félicité de ce nouveau contrat qui l’amène doucement vers une fin de carrière dans le championnat mexicain.

« Aujourd'hui, c'est avec une grande joie et la même passion que je peux vous annoncer que je reste à la maison ! Continuons à écrire l'histoire ensemble! Le Mexique et ses habitants, mais surtout ma ville, Monterrey, m'ont accueilli depuis le premier jour avec beaucoup d'amour et m'ont fait sentir que j'y étais chez moi », a expliqué celui qui devrait terminer prochainement meilleur buteur du championnat mexicain, avec 14 buts inscrits jusqu’à présent.