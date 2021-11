Neymar, sa vidéo s'attaque à ce terrible fléau

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Actuellement avec sa sélection du Brésil, où il a validé son billet pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Neymar a réalisé un beau geste avec un enfant victime d'abus sur les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, Neymar n’a pas trop de temps. Il faut dire que l’attaquant de 29 ans enchaîne les sorties sur les terrains du monde entier. Après avoir marqué un doublé contre Bordeaux avec le PSG en L1 le 6 novembre dernier (3-2), l’ancien du Barça s’est envolé pour le Brésil pour le dernier rassemblement de l’année 2021. Puis il a ensuite joué 90 minutes face à la Colombie dans la nuit de jeudi à vendredi (1-0). Grâce à sa passe décisive pour le Lyonnais Paqueta, Neymar a alors permis à son pays de se qualifier pour le Mondial qatari. Puisqu’après 13 journées dans les qualifications en Amérique du Sud, le Selecao survole les débats avec six points d’avance sur l’Argentine. La sélection de Lionel Messi, son ami du PSG, que Neymar va d'ailleurs croiser dans la nuit de mardi à mercredi. Un choc synonyme de revanche après la défaite du Brésil en finale de la Copa América contre l'Albiceleste l’été dernier. S’il aura à coeur de marquer les esprits sur le terrain avant de rentrer à Paris, Neymar a en tout cas déjà touché les coeurs dans son pays.

Puisqu’au cours des derniers jours, la star du football mondial a offert un joli cadeau à un enfant victime d’abus sur internet. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, on voit Neymar réconforter Bruninho. Ce jeune de 9 ans, pensionnaire du club de Santos, la première maison de Neymar, avait vécu des derniers jours difficiles. Le 7 novembre dernier, l’Auriverde avait effectivement reçu des messages désagréables sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu’il avait demandé le maillot de Jailson, le gardien de Palmeiras, après la défaite 0-2 de Santos contre ce même club en Serie A brésilienne. Un acte qui avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Cette vague de critiques avait forcément touché ce jeune footballeur et son entourage. Et c’est donc pour cette raison, et afin que toute cette haine ne s'abatte pas sur un autre enfant, que Bruninho a décidé de publier une vidéo dans laquelle il a expliqué son histoire. Grâce à ce clip plein d’émotions, tant les messages horribles l’ont touché au plus profond, Bruninho a réussi à rassembler de nombreux sportifs brésiliens. Tour à tour, ils l’ont tous défendu par messages. Et Neymar a fait encore plus fort ! Vu que pendant un moment de pause durant cette trêve internationale de novembre, l’attaquant du PSG a pris le temps d’aller voir la victime en chair et en os.

Neymar met with Santos youth player, Bruninho. The boy was targeted with online abuse in recent days. Nothing better than seeing your idol 🔥



pic.twitter.com/8lADOTvKML — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 14, 2021

Lors de cette jolie rencontre, Neymar a pris Bruninho dans ses bras. De quoi faire craquer le jeune brésilien, qui a fondu en larmes à plusieurs reprises. Dans cette histoire, le joueur de Santos n’aura donc pas tout perdu, puisqu’il a même eu la chance d’avoir des autographes de Neymar sur deux de ses maillots. Ce geste de Neymar a forcément été salué par les suiveurs du foot brésilien : « Un homme du peuple. Ne changez jamais Neymar ! ». Avec ce buzz, Bruninho a lui aussi fait couler beaucoup d’encre : « Ce gamin va être une grande star ! », « Il a été victime d’abus en ligne ? Pfff, c'est littéralement un enfant. La société de nos jours… ». Quoi qu’il en soit, grâce à cette vidéo qui fait actuellement le tour du monde, Neymar va redorer son image, tout en luttant contre l’un des plus grands fléaux de notre société numérique.