Neymar révèle un projet fou avec Lionel Messi

Neymar assistait samedi au premier grand prix de la saison de Formule 1 et à cette occasion la star brésilienne a évoqué son avenir de footballeur.

Se remettant toujours d'une opération au genou, Neymar semble avoir perdu quelques kilos depuis son retour en Arabie Saoudite, même s'il est loin de pouvoir reprendre la compétition avec son club. Afin de passer le temps, l'ancien attaquant du PSG avait fait le court déplacement jusqu'au Bahreïn pour suivre, à l'invitation d'une célèbre marque de boisson énergétique, le grand prix de Formule 1 remporté, comme d'habitude, par Max Verstappen.

Neymar a longuement déambulé dans les stands, posant pour de très nombreuses photos en compagnie des pilotes ou d'autres stars venues assister à l'événement. Mais le numéro 10 brésilien a également eu l'occasion de parler à plusieurs journalistes, et notamment de la suite de sa carrière. Car, s'il est lié jusqu'en 2025 avec le club d'Al-Hilal, en Saudi Pro League, le joueur de 32 ans a encore des projets. Et l'un d'eux est de jouer de nouveau avec Lionel Messi.

Si Neymar et Leo Messi ont porté le même maillot au FC Barcelone et évidemment au Paris Saint-Germain, chacun est parti de son côté l'été dernier. Tandis que Neymar rejoignait le juteux championnat saoudien, Messi a lui pris la destination de l'Inter Miami où il peut paisiblement préparer sa retraite. Mais il n'empêche, le joueur brésilien rêve d'une dernière danse avec son ami argentin. « Si Messi et moi jouerons un jour à nouveau ensemble ? Je l’espère, oui, je l’espère vraiment car c’est une personne formidable, tout le monde le connaît. Je pense qu'il est heureux à Miami et s'il est heureux, je le suis aussi », a confié Neymar, qui fait un appel du pied à David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, actuel employeur de Lionel Messi. Car l'été dernier, la Pulga avait refusé de signer en Arabie Saoudite pour des raisons familiales et on le voit mal rejoindre Neymar à Al-Hilal, juste pour le plaisir de rejouer avec l'attaquant brésilien.