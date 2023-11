Neymar en grande souffrance, les terribles images

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Gravement blessé au genou en Uruguay en octobre dernier, Neymar est sur la touche pour 9 mois. Un terrible coup dur pour le Brésilien qui pourrait être fatal à sa carrière. Toutefois, Neymar a publié des images aussi dures que rassurantes concernant sa motivation.

Le 18 octobre 2023 symbolisera t-il la fin pour Neymar ? Ce jour-là, la star brésilienne a quitté Montevideo dans un sale état après une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche lors d'Uruguay-Brésil. Une grave blessure qui l'écarte des terrains 9 mois et l'a rendu inconsolable ou presque. « C'est un moment très triste, le pire. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et de mes amis », a t-il communiqué sur Instagram. Réputé fragile émotionnellement, Neymar peut-il se remettre de ce coup dur ?

Neymar filme son combat pour retrouver son genou

Beaucoup d'observateurs, notamment au Brésil, pensent que non et annoncent une retraite prochaine de l'ancien parisien. Neymar leur a répondu avec une vidéo postée par ses attachés de presse. On le voit en plein exercice physique avec son genou meurtri. Des images émouvantes tant Neymar semble souffrir. Néanmoins, il garde le sourire et surtout l'envie d'accomplir les exercices de son kiné.

Admito. Chorei... fica bem calvo te amo de mais🥹❤️ pic.twitter.com/mawvDhCjNe — R7enejotajr (@rgzinXkrl) November 24, 2023

Quand le spécialiste met son genou dans l'appareil et étire la jambe, Neymar ne peut s'empêcher de crier un « relâche, pour l’amour de Dieu ». Toute la peur de Neymar pour son genou se ressent dans cet échange entre les deux hommes. « Appuie fort sur ton genou Ney, allez », lui lance le kiné. « Ça va lâcher », hurle l'ancien joueur du PSG. « Non, ça ne lâchera pas. C’est ça », conclut le kiné satisfait des efforts de Neymar. De quoi enlever de l'esprit des spécialistes l'image d'un Neymar nonchalant.