Neymar devant Macron, Mbappé, Aulas... Qui influence le foot mondial ?

Dans : Foot Mondial, PSG, OL.

Voilà un classement qui risque d’en surprendre plus d’un. Pour la première fois, Forbes France a dressé la liste des 100 personnalités les plus influentes dans le football mondial.

Et le magazine ne prend pas seulement en compte les joueurs et entraîneurs. Les présidents de clubs et instances ainsi que les chefs d’État sont également concernés par cette hiérarchie basée sur différents critères, comme le palmarès, les salaires, les récompenses ou la popularité sur les réseaux sociaux. Résultat, c’est Gianni Infantino qui domine ce drôle de classement.

Dans une année de Coupe de monde, le patron de la FIFA ne pouvait qu’être bien placé. Tout comme le deuxième Florentino Pérez, le président du Real Madrid qui a remporté les trois dernières Ligues des Champions et les trois derniers Ballons d’Or. Suivent ensuite son homologue barcelonais Josep Maria Bartomeu, Cristiano Ronaldo, évidemment, et Lionel Messi.

Le PSG bien représenté

Rien de très surprenant jusqu’à la 9e position occupée par l’émir Tamim Ben Hamad Al Thani, le propriétaire du Paris Saint-Germain. Pas très loin derrière, Neymar arrive 12e juste devant… Emmanuel Macron ! Apparemment, le président de la République a plus d’influence que le premier joueur français dans ce classement, à savoir Kylian Mbappé, seulement 47e. A noter que le boss de l’Olympique Lyonnais, souvent bien classé dans ce genre de listes, ferme le Top 100.