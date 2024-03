Neymar attaque une transexuelle trop bavarde

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

La vie de Neymar ressemble à une série télévisée, mais de moins en moins à celle d'un footballeur professionnel. Le joueur brésilien, qui évolue en Arabie Saoudite, a déclenché une procédure judiciaire contre une transexuelle et elle va devoir s'expliquer.

Agé de 32 ans, Neymar a quitté le PSG l'été dernier, ou plutôt a été poussé vers la sortie, et l'attaquant brésilien s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club saoudien d'Al-Hilal. Les nombreux supporters du joueur de la Seleçao espéraient que cela allait lui permettre de retrouver des couleurs. Mais pas de chance, le 17 octobre dernier, lors d'un match contre l'Uruguay, Neymar était victime d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche. Résultat, une nouvelle opération et une absence de plusieurs mois. L'ancienne star du Paris Saint-Germain est cependant retombée dans ses travers, et il y a quelques semaines, une photo de lui avec quelques kilos en trop était sortie dans les médias et avait relancé les polémiques sur le sérieux du joueur. De retour en Arabie Saoudite, Neymar a repris le travail physique, ne se privant pas de quelques sorties, comme c'était le cas le week-end passé puisqu'il a assisté au premier grand prix de Formule 1 de l'année, c'était à Bahreïn. Mais ce n'est pas pour cela que le footballeur brésilien fait parler de lui.

Neymar fait le buzz, les influenceurs ont tout compris

Gente e essa pegacao do Neymar e do Scooby 👀🔥 pic.twitter.com/d77CbtbEM4 — ISUPERIO 🦁 (@isuperio) July 26, 2023

Les médias sud-américains, dont O Globo, révèlent que Neymar a attaqué en justice Sophia Barclay, une influenceuse transexuelle, qui avait affirmé en septembre dernier dans une interview accordée à une radio brésilienne et à un site internet qu'elle avait vu le joueur d'Al-Hilal avoir une relation intime avec Pedro Scooby, un célèbre surfeur. Des propos bien évidemment étayés par aucune preuve, mais qui forcément ont fait le buzz, Neymar ayant été l'objet d'une multitude de rumeurs sur sa vie privée. Furieux d'être encore une fois utilisé pour faire parler, le numéro 10 de la Seleçao a donc décidé de porter l'affaire devant un tribunal de Rio en portant plainte pour diffamation. Pour l'instant, Sophia Barclay ne s'est plus exprimée sur ce sujet, ce qu'elle devra pourtant faire devant la justice puisque O Globo annonce que l'influenceuse est attendu dans les prochains jours devant la justice.