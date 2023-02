Messi est beaucoup trop fort, même Nadal s'incline

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi a vécu une fin d'année 2022 forte en émotions. La Pulga a en effet remporté la Coupe du monde avec l'Argentine. Un aboutissement dans son immense carrière de footballeur.

Leo Messi a quasiment tout gagné dans sa carrière de footballeur. L'Argentin espère encore pouvoir glaner une dernière Ligue des champions. Reste à savoir si cela sera possible, alors que le PSG n'est pas dans une phase ascendante depuis plusieurs semaines. Toujours est-il que sur le plan individuel, Messi pourrait bien gagner un huitième Ballon d'Or en fin d'année 2023. Le gain de la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine a marqué les esprits. L'ancien du Barça est d'ailleurs nommé pour le titre de sportif de l’année 2022, décerné par The Laureus. Parmi ses concurrents, on peut citer Rafael Nadal, qui a lui raflé deux tournois du Grand Chelem avec l'Open d'Australie et Roland-Garros.

Leo Messi, Nadal n'en revient pas

🐐 Nadal : « Un honneur d'être à nouveau nominé pour le titre de sportif de l'année. Mais cette année Leo, tu le mérites. »



Et le tennisman était visiblement très content de pouvoir lutter avec Messi, même si pour lui, Messi mérite plus que lui de remporter la distinction. « C’est un honneur d’être à nouveau nominé pour le sportif de l’année par The Laureus… mais… cette année… Allez, Leo Messi, tu le mérites ». Une sortie qui a fait réagir avec émotion Leo Messi, qui n'a pas hésité à répondre à la légende du tennis. « Venant d’un sportif aussi grand que toi, cela me laisse sans voix Rafa. Merci beaucoup, tu le mérites également pour la façon dont tu entres chaque fois sur le court. Tu es un gagnant. Nous avons beaucoup de points en commun. La vérité est que tout le monde le mérite ». Bel échange donc entre deux des plus grands sportifs de l'histoire, qui continuent de marquer leur temps malgré l'approche de leur fin de carrière.