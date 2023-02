Messi dit adieu à son salaire royal du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi a toutes les chances de quitter le PSG à la fin de la saison.

Au club depuis deux ans, Lionel Messi a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Une prolongation de contrat a pourtant été évoquée avec insistance après la Coupe du monde et un accord était proche entre l’international argentin et le club de la capitale. Mais le dossier a trainé en longueur, et Lionel Messi est de moins en moins motivé à l’idée de poursuivre sa carrière au PSG. Un départ en fin de saison est plus probable que jamais, ce qui signifie que La Pulga va faire une croix sur le salaire en or massif qui est le sien à Paris, où il perçoit près de 40 millions d’euros par an. Un départ vers les Etats-Unis est dans les tuyaux et à priori, s’il accepte la proposition de David Beckham, qui souhaite le recruter à l’Inter Miami, Lionel Messi sera moins bien payé qu’au PSG.

Messi aux Etats-Unis, ce n'est pas pour l'argent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

A en croire Jérôme Meary, intermédiaire spécialisé de la Major League Soccer, interrogé par L’Equipe, il est clair que le choix de Lionel Messi ne sera pas financier s’il accepte de rejoindre les Etats-Unis. « C'est une évidence que le proprio de l'Inter Miami (David Beckham est copropriétaire et président) en a fait sa priorité absolue. Ça fait plusieurs mois qu'il essaye de le signer, mais ce n'est pas un dossier simple, même s'il y consacre beaucoup de temps et d'énergie. Si Messi décrète : "Je veux aller finir ma carrière au soleil à Miami", ce n'est pas une question d'argent. Mais personne n'est dans sa tête » a fait savoir ce spécialiste des Etats-Unis, pour qui Lionel Messi ne rejoindra pas l’Inter Miami pour l’argent. A en croire les médias américains, David Beckham cherche de son côté à faire venir plusieurs joueurs actuels ou passé du Barça tels que Sergio Busquets afin de définitivement convaincre Lionel Messi de rejoindre le projet de Miami. Plus que jamais, ça sent donc la fin entre l’Argentin et le PSG.