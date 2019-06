Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar pèsent 301ME par an !

Dans : Foot Mondial, PSG.

Le football est un sport qui soigne bien ses stars, et le dernier classement des sportifs les mieux payés du monde établi par le célèbre magazine américain Forbes le confirme. En se basant sur les salaires et les contrats publicitaires des sportifs, le média spécialisé a établi un classement dont les trois premières places sont occupées par des footballeurs. Tout en haut de la liste, on trouver Lionel Messi, dont le total salaire + marketing atteint 112ME, le joueur argentin du FC Barcelone devançant son rival éternel, puisque c'est Cristiano Ronaldo qui se classe à la deuxième place avec 96ME empochés par an. Enfin, la troisième place de ce podium de luxe est occupée par Neymar Jr, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain étant lui sur une base annuelle de 93ME.

Derrière ce trio de footballeurs, on trouve un boxeur (Canelo Alvarez), puis Roger Federer et ensuite trois footballeurs américains, et trois basketteurs (Lebron James, Stephen Curry et Kevin Durant). Il faut ensuite aller à la 44e place pour retrouver un footballeur, qui est en plus le premier français, il s'agit de Paul Pogba. Le champion du monde de Manchester United a lui gagné 30ME en un an, tandis que le premier joueur français évoluant en Ligue 1 est 55e du classement, il s'agit bien évidemment de Kylian Mbappé avec 27ME.