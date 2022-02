Lionel Messi aux Etats-Unis, Beckham est brutal

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Régulièrement cité comme le point de chute de Lionel Messi avant de prendre sa retraite, l'Inter Miami serait évidemment heureux de voir le septuple Ballon d'Or signer. Mais David Beckham ne masque plus la réalité.

Quelques jours après les propos plutôt méchants du patron de la Major League Soccer, qui avait fait comprendre à Neymar que son désir de venir jouer dans le championnat nord-américain était inutile si le Brésilien considérait cette épreuve comme une colonie de vacances, c’est cette fois du côté de Miami que l’on freine brutalement concernant la venue d’une autre star du PSG. Avant même de rejoindre Paris, on a souvent prêté le désir de Lionel Messi d’éventuellement rejoindre l’Inter Miami, le club dont David Beckham est l’un des propriétaires. Finalement la Pulga a signé avec le club français, mais à 34 ans la retraite se profile désormais sérieusement pour l’ancien joueur du FC Barcelone, et les chances de le voir finir sa carrière aux États-Unis restent sérieuses. Répondant au Miami Herald, Jorge Mas et David Beckham, copropriétaires de la franchise de Miami, ont évoqué la possibilité de voir le joueur argentin du Paris Saint-Germain rejoindre leur club l’été prochain ou plus sérieusement dans un an au moment où son contrat avec France s’achèvera. Et si la réaction du premier a été enthousiaste, celle du Spice Boy a été mitigée.

David Beckham ne veut pas de stars à la retraite à Miami

Pour Jorge Mas, même si son club ne doit pas être « une maison de retraite », l’idée de voir Leo Messi porter le maillot de l’Inter Miami est toujours un rêve. « Lionel Messi est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde, ses qualités n'ont pas diminué (...) S’il quitte le PSG, et au moment où il le quittera, nous aimerions voir Lionel Messi jouer à l'Inter Miami et faire partie de notre communauté. Si cela peut arriver ? Écouter, on va tenter. Je suis un optimiste dans l'âme », a confié l’homme d’affaires né à Miami. Une version partagée très mollement par son associé, David Beckham, la star anglaise étant lui convaincue comme d’autres que si les fans américains de football ont forcément le désir de voir des légendes, ils rêvent surtout de découvrir les futurs prodiges du football. « J'ai toujours dit que je voulais les meilleurs joueurs sous notre maillot parce qu'il y a une certaine attente de la part du public. Malheureusement, cela peut parfois être une mauvaise chose, même si la plupart du temps c'est une bonne chose. Quand j'ai commencé ce projet, les gens disaient : « Ce gars arrive, Ronaldo va venir, Messi va venir. » Mais, en fin de compte, nous devons gagner, que ce soit avec les jeunes ou les stars. Nos fans seront heureux si nous avons des stars dans l'équipe, mais ils seront encore plus heureux s'ils voient de jeunes joueurs passer par notre académie et remporter la MLS », a expliqué un David Beckham, qui comme le patron du football nord-américain ne veut pas que les joueurs en Europe voient la Major League Soccer comme un EHPAD de luxe.