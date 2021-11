Lewis Hamilton fonce dans Sao Paulo, son frère Neymar est là

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Le calendrier sportif international a fait un joli cadeau à deux grands champions, Neymar et Lewis Hamilton.

Très proches, Lewis Hamilton et Neymar sont en même temps à Sao Paulo cette semaine. Le pilote de Formule 1 est en train de défendre son titre de champion du monde avec le Grand Prix du Brésil qui aura lieu dimanche à Interlagos. Et dans le même temps, la star du PSG est avec sa sélection en train d’essayer de valider son ticket pour la Coupe du monde au Qatar, avec un match dès ce jeudi contre la Colombie. Un évènement que Lewis Hamilton espère bien suivre, après ses obligations médiatiques, et avant les essais libres du vendredi. Un timing serré, mais auquel le Britannique tient absolument.

Hamilton et Neymar sont presque frères

« Je suis très en contact avec Neymar, assez souvent, nous parlions juste plus tôt dans la journée. Je sais qu’il joue demain, je veux vraiment aller voir le match », a prévenu Lewis Hamilton dans un entretien avec l’un des grands sponsors brésiliens de la course automobile. Un rendez-vous qui sera certainement respecté, les deux hommes se croisant régulièrement ces derniers temps, notamment lors du récent anniversaire du mannequin Cindy Bruna. L’admiration est réciproque avec Neymar, le Brésilien du PSG ayant déjà qualifié le pilote de « frère d’une autre mère » pour lui, histoire de mettre en avant sa grande amitié avec le Britannique. Nul doute que le « Ney » fera son maximum pour être au rendez-vous du Grand Prix du Brésil de Formule 1 ce dimanche, même si là aussi, le calendrier risque d’être tendu. En effet, c’est un déplacement en Argentine qui attend le Brésil dans le courant de la semaine prochaine, et Neymar a beau être une star chouchoutée chez lui, il y a aussi un calendrier à respecter au niveau des entrainements.