Le légendaire Miroslav Blazevic est mort

Ancien entraîneur du FC Nantes, mais surtout de l'équipe de Croatie qui avait donné bien des tourments aux Bleus en 1998, Miroslav Blasevic est décédé à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer.

« Le légendaire entraîneur Miroslav Ciro Blazevic est décédé aujourd'hui à Zagreb. Qu'il repose en paix. La Fédération Croate de Football souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à ses proches, au nom de toute la famille du football croate, qui a perdu "l'entraîneur de tous les entraîneurs" 💔 », a annoncé la Fédération croate de football

Legendary #Croatia head coach Miroslav Ćiro Blažević has died today in Zagreb🥉🇭🇷



May he rest in peace.#HNS would like to express the deepest condolences to his loved ones, on behalf of the entire Croatian football family, which lost the "coach of all coaches"💔🙏🏼 pic.twitter.com/P9JKmLEwow