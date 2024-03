Le carton bleu rend la FIFA verte de rage

L'idée d'un carton bleu et de l'exclusion temporaire dans le foot est apparue ces dernières semaines. L'IFAB veut cette modification, la FIFA beaucoup moins. Gianni Infantino a torpillé le projet ce samedi.

Le football va t-il rejoindre les autres sports collectifs en instaurant une exclusion temporaire de 10 minutes ? L'idée n'est pas nouvelle mais les choses se sont accélérées dans le courant du mois de février. Le journal anglais The Telegraph révélait que l'IFAB (International Football Association Board), l'instance qui définit les règles du jeu, voulait créer un carton bleu. Le but était de punir les fautes d'antijeu mais aussi les protestations véhémentes auprès des arbitres. Les joueurs concernés seraient sanctionnés d'un carton bleu et devraient quitter le terrain pendant 10 minutes. L'idée a séduit une partie des observateurs, désireux d'apporter une amélioration nécessaire au sport le plus populaire dans le monde.

Ce n'était pas encore officiel mais la fuite laissait sous-entendre que le processus pour créer le carton bleu était avancé. Ce samedi, la FIFA par la voix de son président Gianni Infantino a douché les innovateurs en Ecosse. L'IFAB se réunissait à Loch Lomond pour discuter du carton bleu. Gianni Infantino était présent et il en a profité pour s'opposer vigoureusement au projet. Pour lui, la FIFA doit protéger l'essence du jeu auquel se prête mal le carton bleu. Il s'est opposé à toute expérimentation de cette idée au niveau professionnel.

🚨🔵 FIFA president Gianni Infantino: "Blue cards? This is a topic that is non existent for us".



"If you want a title it is: red card to the blue card. No chance, no way", told Sky UK. pic.twitter.com/1FkFvqtpT0