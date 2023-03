Le Brésil ne sélectionne pas Neymar face au Maroc

Pour le match amical du mois de mars à Tanger face au Maroc, le Brésil a décidé de se passer de Neymar, qui ne fera donc pas son retour pour le premier match depuis la Coupe du monde. Le joueur du PSG est certes blessé, mais cela n’a pas empêché par le passé la Seleçao de faire appel à lui. C’est le sélectionneur intérimaire Ramon Menezes qui a dévoilé cette liste qui comprend beaucoup de surprises, mais aussi les cadres Ederson, Marquinhos, Casemiro ou encore Vinicius.

Convocados anunciados! 🤩🇧🇷



O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger.



Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez.



Vamos com tudo! 💛💪 pic.twitter.com/x6r531igVz