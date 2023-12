La Russie réintégrée, Golovin supplie la FIFA

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

En grande forme avec l’AS Monaco, Aleksandr Golovin aimerait profiter de sa dynamique personnelle avec sa sélection. Malheureusement pour lui, la Russie reste exclue de toutes compétitions européennes et internationales. Une situation difficile à vivre pour le milieu offensif.

Si l’AS Monaco réalise un début de saison aussi convaincant, c’est en grande partie grâce à son meneur de jeu Aleksandr Golovin. Le milieu offensif enchaîne les performances de haut niveau et alimente des statistiques plutôt flatteuses (5 buts et 2 passes décisives en Ligue 1). « C'est facile à expliquer, a commenté le Monégasque face aux médias. Quand ton équipe joue bien, c'est aussi beaucoup plus facile de bien jouer. Sur presque tous nos matchs, on a très bien joué, on est très offensifs. Dans ces conditions, les statistiques viennent naturellement. »

𝑴𝑽𝑷 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒉 𝒃𝒚 @BangOlufsen



Et de 3⃣ pour le Tsar 👑



Aleksandr Golovin est élu MVP du mois de novembre, pour la troisième fois d'affilée 🔝🏆 pic.twitter.com/N7qk9Beg1b — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 1, 2023

Modeste, Aleksandr Golovin reste conscient de son excellent niveau. L’international russe aurait aimé en profiter en sélection. Mais la Russie reste exclue de toutes compétitions européennes et internationales depuis le début des assauts russes en Ukraine. « C'est difficile de ne pas pouvoir faire de compétitions, a-t-il avoué. Mais on a encore des matchs amicaux et on doit donner notre meilleur lors de ces rencontres-là. Bien sûr qu'on aimerait faire les plus grandes compétitions, mais pour le moment, on doit toujours essayer faire de notre mieux dans ces conditions. »

Golovin capitaine de la Russie

Pendant la dernière trêve internationale, la Russie s’est offert une démonstration en amical contre Cuba (8-0), rencontre durant laquelle l’ancien joueur du CSKA Moscou portait le brassard. « Ce n'était pas la première fois que j'étais capitaine. Si on regarde l'équipe, je suis le seul joueur présent à la Coupe du monde 2018 encore dans le groupe. C'est un beau rôle pour moi, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs, je dois les aider pour s'adapter au mieux », a expliqué Aleksandr Golovin, forcément affecté avant le tirage au sort de l’Euro 2024 prévu samedi.