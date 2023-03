La Coupe du monde 2026 sur deux mois et 104 matchs, la FIFA adore

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Après plusieurs semaines de discussions et de débats autour du prochain format de la Coupe du monde 2026, la FIFA a enfin tranché. Le prochain mondial va bel et bien passer de 32 à 48 équipes. La Coupe du monde des clubs va également changer de format.

Depuis l'édition 1998 en France, la Coupe du monde se déroule avec 32 équipes. Un format qui semblait être équilibré et compétitif pour les meilleures nations mondiales. Pourtant, la FIFA souhaite depuis plusieurs années révolutionner l'événement sportif le plus regardé au monde, quitte à largement ouvrir le nombre de participants. Face à l'engouement de la Coupe du monde au Qatar, l'instance qui gère le football a donné son verdict ce mardi 14 mars à Kigali, au Rwanda. La Coupe du monde 2026 qui doit se dérouler au Canada, au Mexique et aux États-Unis aura un format inédit avec 48 équipes, réparties dans 12 groupes différents. Chaque groupe sera composé de 4 nations. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les seizièmes de finale ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. Au total, 104 matchs seront disputés. L'Europe ne gagne que deux billets à ce petit jeu, au contraire des autres confédérations qui raflent la mise. Il y aura par exemple quasiment tous les pays sud-américains de qualifiés, les éliminatoires sur deux ans n'auront plus vraiment de sens...

La FIFA modifie aussi la Coupe du monde des clubs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

Outre le Mondial, la FIFA a également bouleversé une compétition de club. La Coupe du monde des clubs. Créée en 2000 par la FIFA, la compétition met en scène les vainqueurs des différentes Ligue des Champions sur tous les continents. Désormais et à partir de l'édition 2025, il y aura 32 équipes présentes pour remporter le trophée. Douze équipes européennes seront conviées dont les vainqueurs des Ligues des Champions en 2021, 2022, 2023 et 2024. Les 8 autres équipes seront celles avec le meilleur coefficient UEFA. La prochaine édition se déroulera notamment en Arabie saoudite. Des annonces retentissantes qui viennent changer le football avec désormais plus de matchs à disputer pour les joueurs chaque année.