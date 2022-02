L'Espagne et le Portugal en pole pour le Mondial 2030

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Après le Mondial au Qatar à la fin de l'année, la prochaine Coupe du monde aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En 2030, la candidature Espagne-Portugal est désormais en pole.

Pour obtenir l’organisation du Mondial en 2030, l’UEFA a obtenu un sacré coup de pouce ce lundi puisque le Royaume-Uni et l’Irlande ont officialisé qu’ils renonçaient à présenter leur candidature pour cette Coupe du Monde, préférant se focaliser sur l’Euro 2028. « Tout compte fait, les cinq fédérations ont décidé de se concentrer uniquement sur une candidature officielle à l'organisation de l'Euro-2028 et ont décidé de ne pas se porter candidates à la Coupe du monde 2030. L’organisation d'un Euro offre un retour sur investissement similaire, le tournoi européen ayant un coût d'organisation bien inférieur et les bénéfices pouvant être réalisés plus tôt », ont indiqué les fédérations concernées, lesquels devront désormais attendre septembre 2023 pour savoir si ce choix est le bon, l’UEFA désignant à cette période le ou les pays qui accueilleront l’Euro 2028. Cependant, ce retrait fait le jeu de l’Espagne et du Portugal qui se sont associés afin de tenter d’obtenir l’organisation du Mondial en 2030.

Aucun candidat face au Portugal et l'Espagne en 2030 ?

England PULL OUT of 'doomed' 2030 World Cup bid to focus on hosting Euro 2028 https://t.co/W3BT6ZPJiv — Sun Sport (@SunSport) February 7, 2022

Lorsque la FIFA devra désigner l’organisateur de cette Coupe du monde, les deux pays pourront compter sur le soutien unanime des 55 fédérations européennes, ce qui est forcément un énorme atout, sachant que plusieurs pays arabes ont déjà fait savoir qu’ils voteraient pour le duo composé de l’Espagne et du Portugal. A un an de la décision de l’instance mondiale du football, aucun autre candidat ne s’est officiellement fait connaître, même si une candidature commune de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay a été évoquée, tout comme un pays asiatique et un autre africain. L'Europe semble donc tenir la corde pour ce Mondial 2030.