Ribéry, son arrivée en Algérie fait le buzz

L'Algérie continue d'avoir la cote chez les stars du football français. Car après Karim Benzema, Franck Ribéry annonce son désir de prendre un bain de foule en Algérie.

Désormais officiellement entraîneur après avoir obtenu son premier diplôme en septembre dernier, Franck Ribéry a définitivement tourné la page de sa carrière de joueur, arrêté il y a seulement deux ans alors qu’il avait 39 ans. Il possède toujours une reconversion possible comme entraîneur des jeunes au Bayern Munich, mais cherche désormais à continuer à gravir les échelons, et à passer des diplômes supérieurs pour entraîner au plus haut niveau. En attendant, l’ancien international français a lâché une petite phrase qui a fait un bruit énorme lors d’un passage sur les réseaux sociaux. Il a ainsi confié qu’il allait bientôt se rendre à Oran pour visiter l’Algérie, et se rapprocher du pays de son épouse. Marié à Wahiba Belmahi, Ribéry s’est même converti à l’islam et a choisi le prénom musulman Bilal.

Et bientôt Mbappé en Algérie ?

Son amour pour l’Algérie tient autant aux origines de sa compagne, qu’à l’accueil chaleureux du pays du Magreb et à l’équipe de football qu’il a toujours soutenue. « J’aime l’Algérie, pas uniquement parce que ma femme est Algérienne, mais parce que cela vient du cœur », avait confié Franck Ribéry lors de ses soutiens aux Fennecs ces dernières années. Selon le média local ObservAlgérie, sa visite à Oran et à Tlemcen est très attendue et est même comparée à celle d’un autre international : celle de Karim Benzema. L’Algérie se félicite d’attirer les plus grandes stars du football français, qui n’oublient pas leurs origines, et désormais le pays nord-africain rêve même de voir Kylian Mbappé, dont la mère est originaire d’Algérie, être le prochain sur la liste, comme il l’avait promis il y a quelques années.