Golden Boy : Mbappé va perdre son titre, la L1 également oubliée

Vainqueur du Golden Boy l’année dernière, Kylian Mbappé pouvait réaliser le doublé puisqu’il figurait parmi les 20 possibles candidats.

Et compte tenu de ses performances avec le Paris Saint-Germain et sous le maillot de l’équipe de France, le champion du monde partait grand favori. Autant dire que l’on ne s’attendait pas à son absence parmi les cinq finalistes ! En effet, Tuttosport a dévoilé les noms des derniers joueurs encore en lice.

Contrairement à l’attaquant parisien, prétendant au Ballon d'Or, Justin Kluivert (19 ans, Roma), Patrick Cutrone (20 ans, Milan AC), Trent Alexander-Arnold (20 ans, Liverpool), Vinicius Junior (18 ans, Real Madrid) et le Néerlandais Matthijs de Ligt (19 ans, Ajax Amsterdam) sont toujours en course pour cette récompense réservée au meilleur jeune de l’année, et décernée par le média italien. Vous l’aurez remarqué, les Français et les représentants de Ligue 1 ont donc été oubliés.

Les cinq finalistes pour le Golden Boy 2018 :

- Justin Kluivert (19 ans, Roma)

- Patrick Cutrone (20 ans, Milan AC)

- Trent Alexander-Arnold (20 ans, Liverpool)

- Vinicius Junior (18 ans, Real Madrid)

- Matthijs de Ligt (19 ans, Ajax Amsterdam)