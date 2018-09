FIFA : Varane, Kanté et Mbappé dans le onze de l'année !

Dans : Foot Mondial.

La FIFA a dévoilé ce lundi soir à Londres son équipe de l'année dans le cadre des trophées The Best. Et dans cette formation de rêve, on trouve trois joueurs de l'équipe de France championne du Monde, il s'agit de Raphaël Varane, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé.

Equipe type de l'année : De Gea - Daniel Alves - Varane - Sergio Ramos - Marcelo, Modric - Kanté - Hazard - Messi - Mbappé - Cristiano Ronaldo