Mendes et Raiola ont trouvé leur maître parmi les agents

En se basant sur le montant des commissions, le magazine américain Forbes a établi le classement des meilleurs agents tous domaines confondus.

Sans surprise, le monde du football est bien représenté. C’est effectivement un homme d’affaires lié au ballon rond qui partage la première place avec Scott Boras, l’agent qui travaille dans la Ligue majeure de baseball (MLB) en Amérique du Nord. Et non, ce n’est pas Jorge Mendes (3e), le représentant de Cristiano Ronaldo, ni le célèbre Mino Raiola (10e). Sur la plus haute marche du podium, on retrouve plutôt Constantin Dumitrascu !

Grâce à son répertoire de 87 joueurs, contre 102 et 55 pour les deux précédents agents nommés, le Roumain totalise 93 millions d'euros de commissions sur un an grâce à ses clients ! Parmi eux figurent par exemple l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani ainsi que plusieurs internationaux français comme Raphaël Varane, Dimitri Payet, Nabil Fekir ou Adrien Rabiot, un joueur qui devrait encore lui rapporter gros en cas de prolongation au club francilien.