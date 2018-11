FIFA : Infantino sort l'arme fatale pour tuer une ligue fermée en Europe !

Dans : Foot Mondial.

On l'a appris la semaine passée, les dirigeants du Bayern Munich, de la Juventus, du Real Madrid et du FC Barcelone ont oeuvré afin de créer une ligue européenne fermée. Même si tout le monde a nié cette possibilité, des documents extraits des Football Leaks confirme que ce projet était dans les tuyaux et assez rapidement, puisqu'une réunion était prévue durant ce mois de novembre en Espagne. Mais ce mercredi, le patron de la FIFA a clairement fait savoir qu'il était prêt à dynamiter directement ce championnat privé réservé aux gros clubs européens.

Gianni Infantino a en effet prévenu que les footballeurs qui participeraient à une telle compétition seraient exclus des compétitions officielles de la FIFA, et donc du Mondial, mais également de l'Euro et des championnats nationaux. De quoi forcément refroidir toutes les stars des plus grands clubs, le président de la FIFA n'ayant pas laissé la place à une éventuelle négociation sur ce sujet précis d'une ligue fermée en Europe. Les choses sont désormais très claires, si les quatre ogres veulent continuer dans leur projet, ils trouveront Gianni Infantino sur leur route. Ce dernier ayant le gros avantage d'être le garant des institutions footballistiques planètaires.