Dans : Foot Mondial, Serie A.

Gardien de but légendaire de la Juventus et de l'équipe d'Italie, Gianluigi Buffon a été désigné meilleur gardien de but de l'année 2017 lors des trophées The Best de la FIFA ce lundi soir à Londres.

Agé de 39 ans, Gianluigi Buffon a connu une très belle saison avec une finale de la Ligue des champions, perdue avec la Juventus contre le Real Madrid, et un titre de champion d'Italie, le 8e de sa carrière bien entendu toujours sous le maillot de la Vieille Dame.