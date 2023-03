Exit Zidane, le Brésil dirigé par son ancien bourreau ?

Dans : Foot Mondial.

La fédération brésilienne de football est toujours en quête d'un entraîneur étranger de renom pour reprendre la Seleçao. Les pistes Ancelotti et Zidane sont envisagées mais c'est clairement celle menant à Joachim Löw qui prend du poids en ce moment.

Après le fiasco du Qatar, la sélection brésilienne veut un grand nom pour retrouver les sommets du football mondial. Recruter un prestigieux entraîneur étranger est devenu la priorité de la CBF, la fédération brésilienne de football. Les plus beaux noms ont été évoqués : Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Luis Enrique et surtout Zinedine Zidane. Depuis de nombreuses semaines, c'est cette dernière piste qui semble la plus chaude. Avec son palmarès et son aura, Zizou suscite crainte mais surtout admiration chez le public brésilien. Les anciennes gloires brésiliennes apprécient cette idée, Michel Platini également comme il l'a confié récemment sur RMC. « Un entraîneur français qui entraîne le pays du football, ça aurait été merveilleux. J’aurais fait un voyage au Brésil pour aller le voir entraîner, au Maracana et tout. Ça m’aurait fait plaisir », a t-il lâché.

Zidane attend trop, Löw veut le prendre de vitesse

Cependant, le principal intéressé n'a pas donné son accord. Zidane fait trainer les choses, attendant peut-être un meilleur poste en Europe : en Equipe de France auparavant, au PSG ou ailleurs depuis. Une aubaine pour les autres candidats au poste parmi lesquels Joachim Löw. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne, sans emploi depuis 2021, prend déjà ses responsabilités.

Selon les informations du quotidien allemand Bild, Löw s'est porté candidat pour devenir sélectionneur du Brésil. Le technicien de 63 ans est très intéressé à l'idée de retrouver le football international avec le quintuple champion du monde brésilien. S'il n'était pas le premier choix de la CBF, il représente quand même une belle alternative. Fort d'une expérience de 15 ans à la tête de l'Allemagne, il a conduit la Mannschaft au titre mondial en 2014...au Brésil. Les supporters brésiliens s'en souviennent d'autant plus que l'équipe de Löw avait humilié la Seleçao 7-1 dans une demi-finale mémorable. Pas sûr qu'on lui en tienne rigueur alors que le Brésil, actuellement dirigé par Ramon Menezes en intérim, attend un vrai nom avec un vrai CV pour gagner de nouveau sur la scène internationale.