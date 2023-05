Divorce en cours ? Cristiano Ronaldo sort la photo qui tue

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, Cristiano Ronaldo évolue en Arabie saoudite du côté d'Al Nassr. Le Portugais y vit avec sa famille, dont sa compagne Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo a relevé le défi saoudien en y signant un contrat juteux et XXL ces derniers mois. En Arabie saoudite sous les couleurs d'Al Nassr, le quintuple Ballon d'Or fait plus que le travail. Mais l'ancien du Real Madrid est déjà au coeur de polémiques, lui qui se fait fréquemment chambré par les fans saoudiens, qui n'hésitent pas à scander le nom de Messi devant lui. Quelques humeurs agressives sur le terrain sont aussi déplorées. Les derniers mois de CR7 n'ont néanmoins pas été faciles, avec la perte d'un bébé et un échec cuisant à Manchester United. Pour ne rien arranger, la presse people faisait état de tensions dans son couple avec Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo calme les mauvaises langues

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Un journaliste portugais a même affirmé ces derniers jours les deux stars allaient « probablement se séparer », faisant état d'états d'âme de la part de Ronaldo, qui reprocherait à sa compagne sa manie « à dépenser, dépenser et dépenser » depuis son installation en Arabie saoudite. Conscient des rumeurs à son sujet, CR7 n'a pas tardé à réagir en publiant un cliché ce dimanche soir sur Instagram, qui le montre embrasser la mère de trois de ses enfants. « Cheers to Love », est même écrit en légende de la photo. A noter que Georgina Rodriguez a elle-aussi répondu aux mauvaises langues au sujet de son couple, indiquant elle dans une story Instagram : « L’envieux invente la rumeur. La rumeur la répand. Et l’idiot y croit ». Voilà qui est clair ou qui a du moins le mérite de remettre l'église au milieu du village. Le couple Ronaldo-Rodriguez n'est pas en crise. Du moins publiquement.