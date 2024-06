Vinicius au PSG, la bombe du roi français du mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Vexé d’avoir dû laisser partir Kylian Mbappé au Real Madrid pour zéro euro, le Paris Saint-Germain rêve de réaliser un énorme coup en allant chercher Vinicius Junior. Le roi français du mercato à lâché l’info.

Le PSG, habitué à être l’un des clubs les plus suivis d’Europe même s’il n’évolue pas dans un championnat qui déchaine les passions, clame à tout-va qu’il a bien l’intention de rentrer dans le rang au niveau de la recherche des stars. Avec le départ de Kylian Mbappé, une page se tourne à Paris et Luis Enrique a désormais comme mission de mettre sur pied une équipe pleine de talents, jeunes et français si possible, qui met en avant le collectif plutôt que l’individualisme. Un souhait réel, ou une volonté politique qui correspond à la situation. Car avec les départs de Neymar, Messi et Mbappé en 12 mois, le PSG risque tout de même de voir ses revenus baisser, que ce soit en billetterie, en produits dérivés ou même avec des contrats puisque certains sponsors se sont retirés en même temps que Lionel Messi par exemple. Et c'est pour cela que la venue de Vinicius Jr pourrait être le coup de tonnerre attendu à Paris cet été.

Vinicius après Haaland, le PSG est chaud

De même, le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux en Amérique du Sud a drastiquement chuté, même s’il a dans le même temps augmenté en Asie avec la venue de Lee Kang-In. Mais le but pour le PSG est non seulement de gagner en France comme en Europe, mais aussi d’être une entreprise parmi les mieux valorisés au monde. C’est pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de frapper un grand coup cet été et regarde ce qu’il y a de mieux sur la planète football pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le nom d’Erling Haaland a été livré par la presse italienne ce mardi, l’idée d’aller chercher le buteur norvégien de Manchester City étant jugé comme le meilleur moyen de trouver un attaquant capable d’empiler les buts.

Mais il y a un joueur qui fait rêver QSI depuis bien longtemps et pour lequel un assaut cet été n’est pas impossible, et représenterait un coup retentissant. Il s’agit de Vinicius Junior, en course pour le Ballon d’Or après sa belle saison avec le Real Madrid et son but en finale de la Ligue des Champions. Le Brésilien sera le leader de la Seleçao à la Copa America et a déjà fièrement fait savoir qu’il comptait bien rester longtemps à la Casa Blanca. Mais selon Mohamed Bouhafsi, journaliste bien renseigné sur le mercato même s’il se concentre sur d’autres domaines ces dernières années, Nasser Al-Khelaïfi est bien intéressé par la venue de Vinicius Junior. Une vraie bombe qui risque de faire du bruit des deux côtés des Pyrénées tant le Brésilien fait partie des intouchables du Real Madrid, qui lui a toujours confiance même dans ses années difficiles à ses débuts. Et Daniel Riolo a lui aussi confirmé ce qu'avait dit son ancien confrère de RMC concernant la star brésilienne.

👂 @mohamedbouhafsi est venu nous présenter son documentaire mais avant de partir, il ne peut pas s'empêcher de lâcher une (belle) info mercato : "Le PSG regarde Vinicius." #RMCLive pic.twitter.com/47bV6SkeVo — After Foot RMC (@AfterRMC) June 11, 2024

Désormais, il est considéré comme le joueur le plus cher au monde, avec un prix estimé à 200 millions d’euros. Mais le PSG a déjà mis une telle enveloppe pour faire venir Neymar en 2017, et en cas de gros coup, ce ne sera pas un problème financier. Il reste dans un premier temps à séduire Vinicius, qui a parfois évoqué son désir de quitter le football espagnol quand il a été victime d’insultes racistes à répétition ces dernières saisons. Même si Luis Campos venait à trouver les mots, il faudrait aussi passer sur le corps du Real Madrid, qui a mis une clause libératoire spéciale PSG sur « Vini », à savoir d'un milliard d’euros.