Cristiano Ronaldo provoque un inattendu scandale politique

Cristiano Ronaldo a l’habitude des statues, mais le Portugais n’a jamais provoqué un scandale politique comme c’est le cas en Inde…

Star du football mondial, Cristiano Ronaldo fascine dans tous les pays du globe. Légende vivante au Portugal, l’attaquant de Manchester United est également un modèle loin des frontières portugaises et européennes. La preuve, Cristiano Ronaldo a reçu un hommage appuyé en Inde, où le ministre des Sciences et de la Technologie, Michael Lobo, a dévoilé une statut flambant neuve de 400 kg de CR7. Située à Goa, cette gigantesque statue de bronze fait néanmoins scandale en Inde, ancienne colonie… portugaise. Ce jeudi, les médias locaux rapportent que les habitants de la ville de Goa en Inde sont bouleversés par la mise en place de cette statut alors qu’en 1510, le Portugal a envahi la région pendant 451 ans, avant que l’armée indienne reprenne le contrôle du territoire.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT