Cristiano Ronaldo le maudit, cette statue va encore l'énerver

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Madame Tussauds a créé l’événement en ouvrant sa première branche dans le monde arabe. Le célèbre musée de cire dispose depuis la semaine dernière d’un lieu à Dubaï. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo y sont représentés.

Les deux stars du ballon rond sont de grands habitués des statues et en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, cela n’a pas toujours été une réussite. A l’aéroport de Madère, ville de naissance de la star de Manchester United, son buste avait été totalement raté au point que la famille de CR7 avait exigé qu’il soit refait. Cette fois, il n’y a pas à se plaindre de la ressemblance de la statue de cire de Cristiano Ronaldo dans la musée Madame Tussauds de Dubaï. Mais il y a quand même un problème…

NOW OPEN!



Our doors are open and we are thrilled to welcome you to the star-studded party of a lifetime. Head to https://t.co/yVAIyjk3hQ to book your tickets NOW!#MTDubai#MadameTussaudsDubai#Dubai#FeelTheFame#OpeningSoon@bluewaters_dxb pic.twitter.com/aV41wg4vrE — Madame Tussauds Dubai (@Tussauds_Dubai) October 14, 2021

Comme le rapporte avec humour The Sun, la star du Portugal a été représentée avec le maillot du mauvais club puisque Cristiano Ronaldo porte dans le musée Madame Tussauds à Dubaï la tunique de la Juventus Turin. Or, il n’aura échappé à personne que CR7 a quitté la Vieille Dame pour rejoindre Manchester United cet été. Un nouveau fail énorme pour Cristiano Ronaldo, qui n’a décidément pas de chance avec les statues à son effigie depuis le début de sa carrière. La boulette est d’autant plus dommageable que pour le reste, la statue est absolument magnifique.

Lionel Messi également représenté

En effet, Cristiano Ronaldo est parfaitement reconnaissable. Le travail de 20 artistes du studio de Londres a été incroyable et très méticuleux puisque chaque mèche de cheveux humains a été implantée à l’aide d’aiguille. Un travail d’orfèvre qui donne une représentation plus vraie que nature pour Cristiano Ronaldo, dont le seul défaut de cet œuvre d’art est finalement la chose la plus simple à réaliser, à savoir le maillot qui a été fait également en cire. Un maillot parfaitement réalisé… de la Juventus Turin, et non de Manchester United. Ce qui gâche une œuvre magnifique à l’effigie du Ballon d’Or portugais, alors que l'ouverture du musée vient d'être effectuée.

En ce qui concerne Lionel Messi, le bilan est différent. La star argentine est bien représentée avec le maillot de son nouveau club, à savoir le Paris Saint-Germain. Mais à l’œil, il apparaît clairement moins bien dessiné que Cristiano Ronaldo, bien que le modèle de création ait été le même. D’autres sportifs ont été réalisés et pour le coup, les statues de cire sont absolument parfaites et ne souffrent d’aucun défaut. C’est notamment le cas de celles représentant Conor McGregor, le champion de l’UFC ou encore du pilote de Formule 1, Lewis Hamilton.

Man Utd fans react angrily after Madame Tussauds unveil statue of Cristiano Ronaldo in Juventus shirthttps://t.co/4KGVgr1xl3 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 18, 2021

Directrice générale du Madame Tussauds de Dubaï, Sanaz Kollsrud s’est félicité de l’ouverture de la branche à Dubaï et de la représentation de certains sportifs de haut niveau. « Nous attendons de nombreux visiteurs locaux et internationaux. Nous avons choisi les talents qui sont importants et populaires dans la région » a lancé la directrice, en attendant peut-être de nouveaux sportifs en cire. Kylian Mbappé, représenté au Musée Grévin, pourrait par exemple y entrer dans les mois à venir au vu de sa notoriété incroyable à l’échelle mondiale.