Cristiano Ronaldo mercenaire, Al-Nassr démonte une rumeur gênante

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo est désormais un joueur d'Al-Nassr au Qatar. Une arrivée qui fait toujours parler, d'autant plus que quelques flous règnent autour de son nouveau contrat mirobolant.

Al-Nassr a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Cristiano Ronaldo libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United. Pour se l'offrir, le club saoudien a néanmoins mis les moyens financiers nécessaires, car CR7 touchera près de 200 millions d’euros lors des deux ans et demi qu'il passera à Riyad. Le contrat signé par Ronaldo est l'un des plus gros jamais signés dans le monde du sport. Et forcément, pas mal de questions et de rumeurs tournent autour de son nouveau bail. Certaines informations indiquaient ces dernières heures que le Portugais aurait comme clause dans son contrat le fait d'être un futur ambassadeur de la candidature de l'Arabie saoudite (avec l’Égypte et la Grèce) pour organiser la Coupe du monde 2030.

Al-Nassr met les choses au clair concernant Cristiano Ronaldo

Mais le club d'Al-Nassr n'a pas tardé à réagir via un communiqué publié ces dernières heures. « Al-Nassr tient à préciser que, contrairement à ce qui a été rapporté, le contrat de Cristiano Ronaldo n’implique pas d’engagement pour une quelconque candidature à la Coupe du monde », peut-on notamment voir écrit par le club de Riyad. Ce n'est pas la première fois ni la dernière que Cristiano Ronaldo sera au coeur du rumeurs. Pour le moment, CR7 n'a toujours pas disputé de rencontres avec Al-Nassr. Il devrait débuter face au... PSG le 19 janvier prochain lors d'un match organisé en Arabie saoudite. La meilleure occasion de tester sa popularité, surtout que de l'autre côté, Leo Messi devrait aussi être sur la pelouse. Et le septuple Ballon d'Or a lui bien donné son appui à la candidature de l'Arabie saoudite pour l'organisation de la Coupe du monde en 2030...