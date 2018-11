Copa Libertadores : Boca Juniors demande un nouveau report du match !

Dans : Foot Mondial.

Au lendemain des graves incidents qui ont provoqué des blessures chez plusieurs joueurs de Boca Juniors, le bus de ces derniers ayant été caillaissé par des Ultras de River Plate, le club brésilien a annoncé dans un communiqué officiel qu'il demandait le report de cette rencontre prévue dimanche soir à 21h au Monumental, de même que des sanctions.

« Le Club Atlético Boca Juniors a déposé un recours officiel devant le Conmebol dimanche pour demander que la finale de la Copa Libertadores se déroule dans des conditions d'égalité, comme cela a été convenu par les présidents de Boca et de River Plate dans le procès-verbal. qui a été signé samedi au Monumental. Boca Juniors a donc demandé de reporter le match à cause des incidents et il a été établi qu'il était prioritaire de pouvoir jouer dans des conditions équitables. Après les actes de violence subis à proximité du stade, après avoir constaté leur ampleur et leur gravité ainsi que les conséquences qu'ils ont engendrées dans l'équipe, Boca estime que ces conditions ne sont pas remplies et demande la suspension du match, ainsi que l'application des sanctions correspondantes prévues à l'article 18 et que le Conmebol agisse en conséquence », a indiqué la formation brésilienne. Du côté de River Plate, on a annonce quelques minutes plus tard l'ouverture des porters du Monumental...